Galles-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2026: orario 14 marzo, programma, formazioni, streaming

Dopo la storica vittoria sull’Inghilterra, si concluderà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, il percorso degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa del Galles, nella sfida che si giocherà al Principality Stadium di Cardiff.

LA DIRETTA LIVE DI GALLES-ITALIA DI RUGBY DALLE 17.40

In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che opera solo tre cambi rispetto alla formazione iniziale schierata a Roma contro l’Inghilterra: saranno titolari Federico Ruzza, Muhamed Hasa ed Alessandro Fusco. Il Galles, invece, conferma lo stesso XV sceso in campo in Irlanda.

Per il match della quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 14 marzo

17.40 Galles-Italia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI GALLES-ITALIA

Galles: 15 Louis Rees-Zammit, 14 Ellis Mee, 13 Eddie James, 12 Joe Hawkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Edwards, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Alex Mann, 5 Ben Carter, 4 Dafydd Jenkins, 3 Tomas Francis, 2 Dewi Lake (C), 1 Rhys Carré. A disposizione: 16 Ryan Elias, 17 Nicky Smith, 18 Archie Griffin, 19 Adam Beard, 20 Olly Cracknell, 21 Kieran Hardy, 22 Jarrod Evans, 23 Blair Murray.

Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Muhamed Hasa, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 David Odiase, 21 Stephen Varney, 22 Leonardo Marin, 23 Tommaso Allan.