Rugby, la formazione dell’Italia per la trasferta in Galles: tre cambi nel XV azzurro

Dopo la storica vittoria sull’Inghilterra, l’Italia si appresta a chiudere il Sei Nazioni 2026 di rugby con la trasferta in Galles: il match si giocherà nel “Super Saturday”, con le partite previste tutte sabato 14 marzo, giornata in cui gli azzurri scenderanno in campo alle ore 17.40 italiane al Principality Stadium di Cardiff.

Il CT dell’Italia, Gonzalo Quesada, propone tre cambi tra i titolari rispetto alla formazione iniziale scesa in campo contro l’Inghilterra: tra i trequarti Alessandro Fusco torna in mediana al fianco di Paolo Garbisi, mentre resta intatto il triangolo allargato formato da Pani, Lynagh e Ioane, così come i centri Brex e Menoncello.

Tra gli avanti gli altri due cambi: in prima linea esordio dal 1′ nel torneo per Hasa, che affiancherà Nicotera e Fischetti, mentre in seconda linea con Niccolò Cannone ci sarà Ruzza. In terza linea confermati capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Zuliani.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)

6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)

3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)

A disposizione:

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)

20 David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)

21 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)