Francisco Cervelli: “Il Venezuela ha meritato di vincere. Vogliamo far crescere il movimento in Italia”

Si è interrotto in semifinale il meraviglioso percorso dell’Italia al World Baseball Classic 2026, con una sconfitta per 4-2 contro il Venezuela al LoanDepot Park di Miami. Dopo aver cominciato il torneo con un’incredibile sequenza di cinque vittorie consecutive, centrando il primo posto nel gruppo B davanti a Stati Uniti e Messico e battendo poi ai quarti anche Porto Rico, gli azzurri si sono fermati ad un passo dalla finalissima con in palio il titolo.

“Grazie a tutta l’Italia per averci dato tanto amore e per essersi incuriosita a questo sport che è bellissimo. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Sfidavamo oggi giocatori di alto livello MLB e abbiamo fatto una partita spettacolare. Non abbiamo vinto, però il merito va tutto al Venezuela, perché ha giocato una partita pulita lanciando benissimo e facendo i punti quando servivano. Questo è il baseball“, le dichiarazioni di Francisco Cervelli ai canali ufficiali della Federazione italiana.

Per il manager della Nazionale si trattava di una sfida densa di significati, proprio contro il suo Paese d’origine: “Io sono nato in Venezuela. Abbiamo tanti italiani lì. Oggi sono arrivati anche degli italo-venezuelani che facevano il tifo per noi ed è stato spettacolare. È stato un piacere fare qualcosa di positivo per la crescita del movimento in Italia“.