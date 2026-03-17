L’Italia non giocherà la finale per il bronzo al World Baseball Classic: il piazzamento finale è già definito

Questa notte si disputerà la finale del World Baseball Classic 2026, che opporrà gli Stati Uniti ed il Venezuela: non ci sarà, dunque, la finale per il terzo posto. I piazzamenti, così come accaduto per le squadre eliminate nella prima fase a gironi e nei quarti di finale, sono stati definiti dalle graduatorie dei raggruppamenti del primo turno del torneo.

L’Italia, così come la Repubblica Dominicana, eliminata nel penultimo atto dagli Stati Uniti, aveva chiuso la prima fase a punteggio pieno, con 4 successi in altrettanti match: gli azzurri avevano chiuso con 32 punti fatti, mentre i caraibici ne avevano totalizzati 41, e per questo motivo hanno chiuso il torneo al terzo posto, mentre l’Italia è finita in quarta posizione.

Con questo risultato l’Italia eguaglia il quarto posto dei Mondiali di baseball del 1998, ma c’è un pizzico di rammarico, perché gli azzurri sarebbero rimasti ai piedi del podio solamente con questa combinazione di risultati (sconfitta e contemporanea vittoria degli Stati Uniti), che puntualmente si è concretizzata.

Italia e Repubblica Dominicana, infatti, avevano chiuso i rispettivi gironi proprio davanti a Stati Uniti e Venezuela, quindi una sconfitta degli statunitensi contro i caraibici in semifinale avrebbe consentito agli azzurri di chiudere sul gradino più basso del podio, ma purtroppo così non è andata.