Aaron Nola e Dante Nori nell’All Tournament Team del World Baseball Classic 2026

Ci sono anche due elementi della squadra italiana nell’All Tournament Team del World Baseball Classic. Ulteriore riconoscimento, in sostanza, per quanto fatto nel torneo dalla squadra azzurra, una semifinale che nessuno avrebbe previsto alla vigilia e che, invece, è arrivata con la forza di un gruppo realmente unito fino all’ultimo inning dell’incontro con il Venezuela.

A entrare nella squadra ideale del torneo, nel novero dei tre lanciatori che sono stati nominati in tal senso, è Aaron Nola, che nelle due occasioni in cui è stato il partente (contro Messico e Venezuela) ha lanciato per nove inning, concedendo solo un punto e mettendo insieme otto strikeout. Assieme a lui, tra i pitcher nominati Paul Skenes e Logan Webb, l’1-2 sul quale ha potuto far leva Team USA.

Negli esterni, inoltre, è stato inserito nel team del Classic anche Dante Nori, che ha confermato di fronte al mondo tutto il bene di cui si è detto sul suo conto anche prima che fosse chiamato dall’Italia. Per lui 1.185 di OPS e .400 di media battuta. Con lui, nominati tra gli outfielder del torneo anche Roman Anthony degli USA e Fernando Tatis Jr. della Repubblica Dominicana.

MVP è stato nominato Maikel Garcia, terza base del Venezuela e decisivo in tantissime occasioni, non ultima la semifinale contro l’Italia. Così il resto del team ideale nelle altre posizioni: ricevitore Austin Wells (Repubblica Dominicana), prima base Luis Arraez (Venezuela), seconda base Brice Turang (USA), interbase Ezequel Tovar (Venezuela), battitore designato Shohei Ohtani (Giappone).