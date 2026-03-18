World Baseball Classic 2026: la classifica finale. Italia già qualificata all’edizione del 2029

Il World Baseball Classic 2026 si è concluso con la vittoria del Venezuela, che ha battuto in finale gli Stati Uniti, mentre ha completato il podio la Repubblica Dominicana. L’Italia, che per la prima volta si è qualificata per le semifinali, si è classificata quarta, eguagliando il risultato dei Mondiali del 1998.

Tutte le squadre che nella prima fase si sono classificate ai primi quattro posti in ciascun girone, hanno staccato già il pass per l’edizione del 2029: sono dunque già 16 su 20 le formazioni certe di prendere parte al prossimo World Baseball Classic.

Le formazioni che invece hanno chiuso all’ultimo posto in ciascun girone nella prima fase, dovranno affrontare le qualificazioni: si tratta di Panama, Brasile, Cechia e Nicaragua, squadre che saranno dunque chiamate a confermare il pass per il World Baseball Classic 2029.

CLASSIFICA FINALE WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

1 Venezuela

2 Stati Uniti

3 Repubblica Dominicana

4 Italia

5 Giappone

6 Canada

7 Porto Rico

8 Corea del Sud

9 Cuba

10 Messico

11 Australia

12 Israele

13 Cina Taipei

14 Colombia

15 Gran Bretagna

16 Paesi Bassi

17 Panama

18 Brasile

19 Cechia

20 Nicaragua