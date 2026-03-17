Dove vedere in tv USA-Venezuela, Finale World Baseball Classic 2026: orario, programma in chiaro, streaming

In molti hanno sognato la presenza dell’Italia, ma ugualmente a chiudere il World Baseball Classic stanotte all’1:00 c’è una finale che non aveva molto di pronosticato, anzi, a un certo punto. Gli USA affronteranno il Venezuela, in quella che a Miami sarà una cornice di pubblico molto meno monocolore di quello che si può pensare.

Al LoanDepot Park va in scena forse uno degli ultimi atti più imprevisti nella storia del Classic, vuoi per il percorso (agli USA in pochi davano ancora reale credito vista la presenza della Repubblica Dominicana), vuoi perché c’era un ostacolo che a tutti appariva insormontabile (nel caso del Venezuela si trattava del Giappone). Le due squadre si erano già trovate insieme tra le prime quattro, nel 2009, ma da terza (Venezuela) e quarti (USA). Adesso in palio c’è il massimo titolo.

La finale USA-Venezuela al World Baseball Classic si giocherà nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 quando, in Italia, sarà l’1:00 di notte. Sarà possibile seguire il match su Rai2 (novità dell’ultim’ora: è una promozione rispetto all’originale RaiSport), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.

A CHE ORA USA-VENEZUELA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026 OGGI

Finale (Miami, USA)

Mercoledì 18 marzo

Ore 1:00 USA-Venezuela – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now