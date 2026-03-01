Flavio Cobolli tra i grandi del tennis! Sconfigge Tiafoe, vince il torneo di Acapulco e approda in top15!

Trionfo di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Acapulco: l’azzurro, accreditato della quinta testa di serie, in Messico supera in finale lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 8, sconfitto per 7-6 (4) 6-4 dopo due ore ed undici minuti di aspra battaglia sportiva. L’italiano, che era stato al massimo numero 17 del mondo, da domani farà irruzione al 15° posto.

Nel primo set Tiafoe concede subito una palla break nel secondo game ai vantaggi, ma la cancella, poi dal terzo all’ottavo gioco i servizi sono dominanti e vengono vinti in risposta appena 4 punti. Nono e decimo game sono lunghissimi, ma vengono vinti dal giocatore in battuta, anche se Tiafoe è costretto ad annullare un set point. Si va al tiebreak: allungo di Tiafoe sul 3-1, ma Cobolli reagisce subito e trova il 3-3. Dal 3-4, poi, l’azzurro vince quattro punti consecutivi e chiude i conti sul 7-4 dopo un’ora ed undici minuti.

Nella seconda frazione lo statunitense deve rifugiarsi ai vantaggi in apertura, ma non concede break point. Cobolli sembra piazzare l’allungo decisivo quando, con un parziale di 12 punti a 3, dall’1-2 scappa sul 4-2. Tiafoe rischia di crollare, deve cancellare due opportunità per il 5-2 pesante all’italiano, resta in partita, e poi nell’ottavo gioco trova anche il controbreak ai vantaggi che vale il 4-4. Lo statunitense paga però lo sforzo profuso e Cobolli può piazzare il colpo del knock out: nuovo break a quindici nel nono gioco e, al secondo championship point, conclusione sul 6-4 dopo un’ora esatta di gioco.

Le statistiche sottolineano il predominio di Cobolli, che vince 84 punti contro i 72 di Tiafoe, soprattutto grazie ad un maggior numero di vincenti, 33-20, a fronte di un eguale dato di errori non forzati, 28 per parte. L’azzurro si aggrappa al servizio nei momenti delicati, ottenendo 10 ace e facendo leggermente meglio dell’avversario sia con la prima, 79%-73%, che con la seconda, 47%-44%.