Che balzo di Flavio Cobolli nella classifica ATP! E può attaccare la top15 nella finale ad Acapulco…

Flavio Cobolli ha più di un motivo per essere soddisfatto di quanto sta facendo ad Acapulco. Sul cemento messicano, il tennista romano ha conquistato la finale dell’ATP 500 superando il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-4 al termine di una sfida intensa e combattuta.

Per Cobolli si tratta della quarta finale nel massimo circuito internazionale: in precedenza aveva trionfato nell’ATP 250 di Budapest e nell’ATP 500 di Amburgo nel 2025, mentre nel 2024 si era arreso nell’atto conclusivo dell’ATP 500 di Washington. Un percorso che conferma la crescita costante del classe 2002, sempre più stabile ai vertici del tennis mondiale.

Il risultato ottenuto in Messico gli consente di eguagliare il proprio best ranking, attestandosi al numero 17 della classifica ATP. Un traguardo significativo, soprattutto alla luce di un inizio di 2026 complicato, nel quale il romano aveva faticato a trovare continuità. La semifinale raggiunta a Delray Beach aveva già rappresentato un primo segnale di ripresa; la finale di Acapulco rafforza ulteriormente le sue ambizioni e restituisce fiducia al suo percorso.

Cobolli, però, non intende fermarsi. Nell’ultimo atto contro lo statunitense Frances Tiafoe cercherà di capitalizzare al massimo l’occasione, andando a caccia del terzo titolo nel circuito maggiore. Un successo avrebbe ricadute rilevanti anche sul piano della classifica.

In caso di vittoria, infatti, l’azzurro salirebbe al numero 15 del ranking mondiale, entrando per la prima volta in top 15. Un salto di qualità che certificherebbe definitivamente il suo status di giocatore di vertice e consoliderebbe la sua presenza nell’élite del tennis internazionale. Ora non resta che attendere il verdetto del campo sul cemento messicano.

RANKING FLAVIO COBOLLI

Ranking finale ad Acapulco: 17° con 2.310 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria ad Acapulco: 15° con 2.480 punti.