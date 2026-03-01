Luciano Darderi non si ferma più! Spazza via Baez e irrompe in finale nell’ATP di Santiago!

La terra battuta si conferma superficie amica. Nella seconda semifinale del torneo ATP di Santiago Luciano Darderi, testa di serie numero due, piega l’argentino Sebastian Baez, terzo favorito del tabellone, 6-4 6-3 in un’ora e trenta. L’azzurro si giocherà il titolo contro il tedesco Hanfmann.

L’italiano, dopo aver incassato il break in apertura, inanella una serie di quattro giochi consecutivi per volare 4-1. La seconda testa di serie salva due palle del 4-3 prima di perdere il servizio nel nono gioco per il 5-4. Darderi non si perde d’animo, sigla il terzo break del suo set e chiude 6-4 al primo set point.

Il numero 21 ATP salva la palla dello 0-1 e rompe l’equilibrio iniziale con il break del 2-0 ottenuto ai vantaggi. Darderi sventa l’ultimo pericolo quando annulla l’opportunità del potenziale 2-1, non concede più nulla al servizio e, con l’accelerazione di diritto, chiude i conti al quarto match point per il definitivo 6-3.

Darderi chiude la sua partita con sei ace, due doppi falli e solo il 46% di prime. Il tennista italiano vince undici punti in più del rivale in battuta e salva quattro palle break sulle sei concesse. L’azzurro chiude con tredici vincenti, incappa in trentuno gratuiti e vince il computo totale dei punti per 62 a 57.