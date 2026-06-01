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Quando gioca Cobolli i quarti al Roland Garros? Programma, avversario, tv
Dopo la vittoria odierna, tornerà in campo nella seconda giornata dedicata ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis, quelli della parte alta del main draw, il numero 10 del seeding, l’italiano Flavio Cobolli, che affronterà il vincente del match tra il canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, ed il cileno Alejandro Tabilo.
Finora si sa soltanto che l’incontro dei quarti di finale in cui giocherà l’italiano andrà in scena mercoledì 3 giugno, sul Court Philippe Chatrier: l’ordine di gioco verrà rilasciato nel pomeriggio di domani, ma i match maschili dovrebbero disputarsi dopo i singolari femminili, dato che poi le donne avranno un giorno in meno di riposo, con le semifinali previste giovedì (venerdì per gli uomini).
Il match di Flavio Cobolli nei quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Mercoledì 3 giugno
Court Philippe Chatrier – Ordine di gioco da stabilire
Flavio Cobolli (Italia, 10)-vincente Félix Auger-Aliassime (Canada, 4) – Alejandro Tabilo (Cile)
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.