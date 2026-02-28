ATP Santiago 2026: per Darderi ci sarà Baez, anche Francisco Cerundolo e Hanfmann in semifinale

Si sono chiusi nella notte i quarti di finale al torneo ATP 250 di Santiago, che ha visto parecchio materiale sul quale poter mettere l’accento. Il primo di essi è il derby tra Luciano Darderi e Andrea Pellegrino, andato al primo con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 e nonostante una validissima resistenza da parte del secondo, che può senz’altro dire di aver trovato la miglior settimana della sua carriera.

E a pararsi davanti a Darderi sarà l’argentino Sebastian Baez, in quello che oramai si sta rivelando essere un superclassico visto che i due si sono affrontati già otto volte. Per Baez serve lottare solo nel primo set contro il cileno Alejandro Tabilo, poi è 7-6(2) 6-1.

Nella parte alta, nettissima la vittoria di Francisco Cerundolo su Emilio Nava: l’argentino lascia soltanto due game all’americano in un esercizio di completa padronanza della situazione. Certo, va anche detto che fino ad ora ha avuto una certa dose di favore nel sorteggio e negli accadimenti. Sarà però più complicata la semifinale.

Questo perché ci sarà uno dei giocatori più caldi del torneo, il tedesco Yannick Hanfmann, che riesce a non sprecare la sua occasione e sconfigge il lituano Vilius Gaubas, entrato in tabellone da lucky loser, rimontando peraltro un set di svantaggio. A questo punto resta da capire se sarà in grado di fermare l’ottimo momento del più famoso dei Cerundolo.

RISULTATI QUARTI ATP SANTIAGO 2026

F. Cerundolo (ARG) [1]-Nava (USA) 6-1 6-1

Hanfmann (GER)-Gaubas (LTU) [LL] 3-6 6-2 6-2

Baez (ARG) [3]-Tabilo (CHI) [8] 7-6(2) 6-1

Darderi (ITA) [2]-Pellegrino (ITA) [Q] 6-3 3-6 6-2