Flavio Cobolli vicino alla top5 nella classifica ATP Race! Fils e Medvedev nel mirino

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro ha incamerato dall’inizio del torneo 400 punti, validi sia per il ranking ATP che per la Race To Turin. Nella classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel solo 2026 l’azzurro ora è sesto.

Cobolli con la vittoria odierna, infatti, si è portato a quota 1720 punti, ed ora mira ai tennisti che lo precedono: vincendo ancora l’azzurro andrebbe a quota 2120 (una vittoria ai quarti assegna altri 400 punti), scavalcando il transalpino Arthur Fils, assente a Parigi per infortunio, 5° con 1900 punti.

Servirà invece un ulteriore step, ovvero l’ingresso in finale, per superare il russo Daniil Medvedev, attualmente quarto a quota 2220: la semifinale mette in palio altri 500 punti e Cobolli a quel punto si isserebbe a quota 2620, portandosi ai piedi del podio.

Il piazzamento non muterebbe con un successo finale a Parigi, dato che Cobolli andrebbe a 3320 ed il tedesco Alexander Zverev è già a quota 3440: l’azzurro però diventerebbe campione Slam, ed a quel punto gli potrebbe anche bastare rimanere entro la 20ma posizione a fine anno per andare alle Finals.

RACE TO TURIN

1 Jannik Sinner 5950

2 Carlos Alcaraz 3650

3 Alexander Zverev 3440

4 Daniil Medvedev 2220

5 Arthur Fils 1900

6 Flavio Cobolli 1720

7 Ben Shelton 1680

8 Casper Ruud 1665

9 Alex de Minaur 1615

10 Rafael Jodar 1569