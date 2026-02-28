Daniil Medvedev vince l’ATP di Dubai senza giocare. Forfait Griekspoor

Daniil Medvedev ha vinto il torneo ATP 500 di Dubai, rivincendo per la prima volta un evento sul circuito maggiore in una seconda occasione. Ma il modo in cui lo fa non è senz’altro quello che avrebbe desiderato: arriva, infatti, il forfait del suo avversario, l’olandese Tallon Griekspoor, per problemi muscolari nella zona della coscia.

Per lui c’erano già stati parecchi problemi nel terminare l’ultimo set della semifinale contro l’altro russo di spicco del tennis mondiale, Andrey Rublev. Non era mai accaduto prima che Medvedev si trovasse a chiudere un torneo vincendolo per forfait prima di scendere in campo.

Nel circuito ATP una finale non giocata per walkover di uno dei due giocatori si è verificata per l’ultima volta nel 2017, quando Jack Sock vinse il torneo di Delray Beach in ragione del forfait di Milos Raonic. Oggi sia l’americano che il canadese sono fuori dal circuito.

Come si diceva, è la prima volta che Medvedev vince due titoli nella stessa città. Nelle prime 22 occasioni, infatti, i successi erano giunti tutti in città diverse, un fatto estremamente curioso. Il tutto proprio in un giorno nel quale, a causa degli eventi in corso a livello globale, a Dubai non c’è esattamente l’aria della tranquillità.