F1 in tv, GP Giappone 2026: orario gara domenica 29 marzo, programma, streaming

Domenica 29 marzo, andrà in scena il GP de Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista di Suzuka si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 07.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Sullo splendido e complicato tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull sono pronte ad incrociare nuovamente le armi.

Nelle ultime edizioni è stato spesso Max Verstappen a dettare legge tra “Snake”, “130R” e “Triangle chicane”. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime 4 edizioni, dopo che nel 2020 e 2021 non si era potuto correre per colpa della pandemia. In precedenza monologo Mercedes con 4 successi di Lewis Hamilton e uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas. Ultimo successo della Ferrari? Addirittura nel 2004 con, nemmeno a dirlo, Michael Schumacher.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

GP GIAPPONE F1 2026

Domenica 29 marzo

Ore 07.00 Gran Premio del Giappone – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 29 marzo

Ore 14.00 Gran Premio del Giappone – Differita tv in chiaro*

*orario soggetto a variazione