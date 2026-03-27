F1, sfida tutta argentata per la pole position del GP del Giappone? McLaren minaccia Ferrari

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terzo atto del Mondiale di Formula Uno 2026, avranno luogo nella primissima mattinata europea di sabato 28 marzo (ossia dalle ore 7:00). A Suzuka, verrà determinata la griglia di partenza del GP programmato per domenica.

Sulla base di quanto visto nelle prove libere, la sensazione è che il duello per la pole position riguardi, principalmente, le due Mercedes. George Russell e Kimi Antonelli, spartitisi le caselle privilegiate tra Melbourne e Shanghai, si direbbero pronti ad aggiungere una nuova pole alla collezione, in quanto il margine delle Frecce d’Argento sulla concorrenza, appare ancora ampio. Una concorrenza, i cui valori potrebbero cambiare.

La Ferrari, difatti, almeno sul giro secco potrebbe essere minacciata dalla McLaren. Non sarebbe una novità, anche in Australia le monoposto color Papaya hanno dato filo da torcere alle Rosse in termini di prestazione pura. Tuttavia, è anche vero che il Team di Woking ha bisogno di dare segnali, a sé stesso e all’esterno, dopo una partenza di stagione in salita.

L’unica differenza, rispetto alla Cina, è appunto rappresentata da una McLaren più competitiva. Poi, però, sappiamo come il long run rappresenti un altro paio di maniche e, nel contesto più pregnante, Ferrari ha (forse) qualcosa in più. Insomma, niente di nuovo sotto il Sole (Levante).

Almeno in apparenza, perché poi bisogna sempre verificare l’atto pratico. Gli imprevisti sono perennemente dietro l’angolo, soprattutto su un tracciato vecchio stile come quello di Suzuka, impietoso nei confronti degli errori. Il meteo, invece, non sarà un problema. Anticipare il Giappone in primavera è stata una scelta azzeccata.