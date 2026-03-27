F1 in tv, GP Giappone 2026: orari FP3 e qualifiche sabato 28 marzo, programma, streaming

Sabato 28 marzo andrà in scena la seconda giornata del terzo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka (Giappone), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

Tracciato nipponico old-style e tanti curvoni veloci sui quali la Mercedes può fare la voce grossa. George Russell e Kimi Antonelli sono i favoriti per la vittoria in questo contesto, ma bisognerà prestare attenzione a una McLaren apparsa decisamente più in forma rispetto alle prime due uscite.

Ferrari, da questo punto di vista, è parsa un po’ in difficoltà nel corso della prima giornata di prove libere. Un posteriore troppo instabile che ha messo in difficoltà i due piloti della scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Scopriremo se ci sarà un cambio di passo in vista delle prove libere 3 e delle qualifiche.

La seconda giornata del week end del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 28 marzo. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 03:30 alle 04:30 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 07:00 alle 08:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

GP GIAPPONE F1 2026

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 03.30-04.30 Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 07.00-08.00 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 28 marzo

Ore 14.00-15.00 Qualifiche – Differita tv in chiaro*

*orario soggetto a variazione