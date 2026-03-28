F1, Antonelli svetta nelle FP3 a Suzuka. Beffato George Russell, Leclerc davanti a Piastri

Come dice il proverbio, l’appetito vien mangiando. Sembra essere in bolla Andrea Kimi Antonelli, il quale ha segnato il miglior tempo anche in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, terzo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Suzuka. Prestazione superlativa per il pilota italiano, il quale ancora una volta ha dato non poco filo da torcere al compagno di squadra George Russell, costretto ad accontentarsi del secondo posto.

Performance nel complesso di alto livello per la scuderia guidata da Toto Wolff, apparsa come da pronostico più veloce rispetto alla concorrenza e dunque candidata numero uno per la pole position. In una particolarissima lotta a due, a spuntarla è stato il bolognese, il quale ha realizzato un giro senza troppe sbavature fermando il cronometro a 1:29.362 precedendo di 0.254 il teammate che, è doveroso dirlo, ha cambiato qualcosa a livello di asset apparendo in alcuni punti leggermente più contratto.

Buone notizie in casa Ferrari, complice quanto fatto da Charles Leclerc, autore di un passo in avanti rispetto a ieri nel confronto diretto con le McLaren. Il monegasco infatti è riuscito a stare davanti alla vettura papaya di Oscar Piastri, accusando un gap di 0.867 rispetto al primo della classe, mentre per l’oceanico, quarto classificato, il distacco con Antonelli è stato di 1.002. Alle sue spalle spicca poi l’altra rossa di Lewis Hamilton, quinto a 1.021.

Turno turbolento poi per il detentore del titolo Lando Norris, costretto ad entrare in pista quando mancavano solo 24 minuti al termine a causa di un serio problema alla batteria riscontrato nella macchina. Il britannico si è così accomodato solo al sesto posto a 1.238 dal vertice. Notte fonda per la Red Bull di Max Verstappen, ottavo con 1.548, ancora peggio la disastrosa Aston Martin, rispettivamente penultima ed ultima con Lance Stroll (+4.123) e Fernando Alonso (+4.167). Le qualifiche partiranno alle ore 7:00.