Errani/Paolini-Guo/Mladenovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

I BNP Paribas Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ultimi due quarti di finale di doppio ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), oggi, mercoledì 11 marzo: scenderanno in campo le teste di serie numero 1, le azzurra Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali affronteranno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-GUO/MLADENOVIC, 5° MATCH DALLE 19.00

Il match di doppio che vedrà protagonista le tenniste italiane sarà il quinto ed ultimo incontro di giornata sullo Stadium 1, con il programma che scatterà alle ore 19.00 italiane, ma il quarto match del programma si giocherà comunque non prima delle ore 2.00 italiane di giovedì 12 marzo.

La sfida che vedrà protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani nei quarti di doppio del WTA 1000 di Indian Wells sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO WTA 1000 INDIAN WELLS 2026

Mercoledì 11 marzo

Stadium 1 – Dalle ore 19.00 italiane

Karolina Muchova (Cechia, 13)-Iga Swiatek (Polonia, 2)

A seguire

Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)-Belinda Bencic (Svizzera, 12)

A seguire

Carlos Alcaraz (Spagna, 1)-Casper Ruud (Norvegia, 13)

Non prima delle ore 2.00 italiane di giovedì 12 marzo

Novak Djokovic (Serbia, 3)-Jack Draper (Gran Bretagna, 14)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1)-Guo Hanyu/Kristina Mladenovic (Cina/Francia) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

