Equitazione, Giampiero Garofalo sesto ad Helsinki nella Coppa del Mondo di salto ostacoli. Nessun azzurro alle Finali

Ottima prestazione dell’unico italiano in gara nella tappa di Helsinki (Finlandia) della Coppa del Mondo di salto ostacoli dell’equitazione: Giampiero Garofalo su Querido van’t Ruytershof è sesto al jump-off, vinto dall’elvetico Steve Guerdat su Albfuehren’s Iashin Sitte.

Nella gara finlandese sono 7 i netti nel tempo sul percorso base, 4 dei quali replicati al barrage: vince lo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s Iashin Sitte, primo in 38.00, il quale brucia la norvegese Oda Charlotte Lyngvaer su Carabella vd Neyen Z, seconda in 38.04. Terzo il belga Viktor Daem su Kavaliers Blue in 42.49, mentre resta giù dal podio la tedesca Paula de Boer-Schwarz su My Miss Marpel OLD, quarta in 43.36.

Sono 4 le penalità per il transalpino Kevin Staut su Vida Loca Z, quinto in 37.54, per il binomio azzurro composto da Giampiero Garofalo su Querido van’t Ruytershof, sesto in 38.92, e per l’altro francese Marc Dilasser su Arioto du Gevres, settimo in 39.21.

Si chiudono così le qualificazioni per le Finali di Coppa del Mondo, in programma a Fort Worth, in Texas (USA), dall’8 al 12 aprile: tra i 21 qualificati dell’Europa Occidentale non ci sono italiani. Il miglior azzurro in classifica, infatti, è Emanuele Gaudiano, che chiude 49° con i 13 punti ottenuti con il quarto posto di Verona (novembre 2025), unica tappa a cui ha preso parte in stagione.