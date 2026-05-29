Piazza di Siena 2026, l’Italia si ferma ai piedi del podio nella Coppa delle Nazioni. Successo del Messico al jump-off

A Villa Borghese prosegue la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: la Coppa delle Nazioni vede l’Italia chiudere al quarto posto nella gara vinta dal Messico, al secondo successo assoluto a 78 anni dalla prima volta, al jump-off sulla Germania. Terza la Gran Bretagna.

La Germania di Christian Ahlmann, Sophie Hinner, Jörne Sprehe e Richard Vogel ed il Messico di Carlos Hank Guerreiro, Patricio Pasquel, Andres Azcarraga e Fernando Martinez Sommer chiudono appaiate in testa con 4 penalità al termine della seconda manche e vanno dunque al jump-off.

Il tedesco Richard Vogel su Gangster Montdesir chiude con 4 penalità in 39.99, mentre il messicano Patricio Pasquel su Chakkalou PS trova il percorso netto in 45.91 e regala il successo ai centramericani sui teutonici. Terza piazza per la Gran Bretagna di Jessica Mendoza, Adrian Whiteway, Jack Whitaker e Joseph Stockdale, con 8 penalità.

L’Italia, che schiera il quartetto composto da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, e Giampiero Garofalo su Querido van’t Ruytershof, si ferma ai piedi del podio, finendo in quarta posizione con 12 penalità.

Quinto posto per il Belgio di Nicola Philippaerts, Emilie Conter, Gilles Thomas e Thibeau Spits con 16 penalità ed un crono di 211.36, davanti al Brasile di Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho, Yuri Mansur, Rodrigo Pessoa e Stephan De Freitas Barcha, sesto con 16 penalità ed un tempo complessivo di 212.20.

Settima posizione per gli Stati Uniti di Natalie Dean, Marilyn Little, Callie Schott e Laura Kraut, con 20 penalità, ottava per l’Irlanda di Denis Lynch, Tom Wachman, Jordan Coyle e Cian O’Connor, con 28 penalità. Al termine della prima manche erano state eliminate la Francia, nona, e la Svezia, decima.