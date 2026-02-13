Equitazione: l’Italia inizia la League of Nations con un nono posto. Vince la Francia

La League of Nations 2026 di equitazione è ufficialmente iniziata in quel di Abu Dhabi. Sul campo di gara emiratino, le migliori 10 squadre al mondo – a cui aggiungere la formazione padrona di casa – si sono misurate in una gara molto tirata. Ecco come sono andate le cose.

A vincere è stata la Francia. Il team formato da Olivier Perreau (GL Events Dorai d’Aiguilly), Jeanne Sadran (Dexter de Kerglenn), Nicolas Sers (Eleven de Riverland) e Simon Delestre (Golden Boy DK) si è imposto con il crono finale di 202.42 con 8 penalità complessive.

Alle spalle dei transalpini, a completare il podio, si sono rispettivamente piazzate in seconda e terza posizione la Germania, con 206.9 con 4 penalità, e il Brasile, tornato nella massima serie al meglio con il tempo di 208.12 con 4 penalità.

Italia in 9a posizione, anche se per la classifica generale che assegna punti il piazzamento in realtà è quello dell’8° posto, dal momento che non si conta il 5° posto degli Emirati Arabi Uniti. Non brillantissima la prova di Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufour), Paolo Paini (Casal Dorato) e Piergiorgio Bucci (Hantano) che hanno complessivamente chiuso a 204.49 ma con 12 penalità.

La classifica generale dopo la prima prova

Francia 100

Germania 90

Brasile 80

Svizzera 70

Irlanda 60

Gran Bretagna 55

USA 50

Italia 45

Belgio 40

Paesi Bassi 35