Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations di Abu Dhabi: c’è Camilli! Azzurri con i “Big” negli Emirati

In vista della prima tappa della League of Nations 2026 di salto ostacoli, che si terrà ad Abu Dhabi il prossimo 13 febbraio, la Federazione Italiana Sport Equestri ha reso noti i convocati dello staff tecnico per affrontare le altre nazionali presenti in gara.

Gli azzurri, dopo aver chiuso all’ottavo posto la scorsa stagione (quella del ritorno al massimo livello per quanto riguarda le gare a squadre) non vedono l’ora di misurarsi nuovamente con i migliori binomi del pianeta.

Il neo Tecnico Selezionatore Stefano Cesaretto e Capo Equipe Marco Bergomi hanno convocato: Piergiorgio Bucci con Hantano, Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar, dal carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli e da Paolo Paini con Casal Dorato.

Una squadra di assoluto livello che può contare su un Bucci che nel 2025 è stato il miglior cavaliere in assoluto della competizione, su un Camilli ormai sempre competitivo dalle Olimpiadi di Parigi 2024 in poi (dove riuscì a qualificarsi per la finale individuale, cosa che a un italiano non riusciva da 20 anni) un Casadei giovane e in continua a scesa a livello planetario e infine su un Paini che è capace di essere sempre competitivo quando il livello dei concorsi si alza.

Oltre all’Italia, ad Abu Dhabi, saranno in gara: Belgio, Brasile (che torna fra le migliori 10 nazioni al mondo dopo il 2024), Francia, Germania, Gran Bretagna (nazione campione in carica), Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera e USA.

Dopo la tappa di Abu Dhabi, il circuito vivrà altri 4 appuntamenti: Ocala (USA) dal 17 al 22 marzo, Rotterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 21 giugno, St Tropez-Gassin (Francia) dal 16 al 20 settembre e le Finals di Barcellona (Spagna) dal 1° al 4 ottobre.