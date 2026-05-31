LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo della gara individuale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della gara individuale del Rolex Gran Premio di Roma, una delle competizioni più ambite a livello europeo e mondiale dell’equitazione, con un fantastico montepremi da 500.000 euro. L’evento rappresenta il gran finale della 93ª edizione dello CSIO di Roma a Villa Borghese.

Nelle scorse ore è avvenuta la gara delle nazioni con il Messico che, a sorpresa, al Jump Off finale contro la Germania, ha vinto dopo 78 anni dall’ultima volta, mentre la nostra Italia si è fermata ai piedi del podio ma con la speranza di fare ancora meglio nel torneo individuale. Il nostro paese potrà puntare su Piergiorgio Bucci, Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Camilli, Giampiero Garofalo.

Saranno cinquanta i binomi in partenza con un percorso di massimo 14 ostacoli e con altezze di 160 centimetri: alla seconda manche, accederanno i migliori 13 della prima e capiremo chi sarà il vincitore di una delle gare individuali più ambite del circuito di equitazione europeo e non.

La prima manche della gara individuale del Rolex Gran Premio di Roma partirà alle 12.20, mentre la seconda manche andrà in scena dalle 14.45 con i soli primi tredici che, come detto, vi parteciperanno. Segui l’intera giornata con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!