Equitazione: Larissa Pauluis si prende il Freestyle di dressage a Neumunster
Larissa Pauluis ribalta l’ordine delle cose nella gara di gara di Freestyle dell’ottava tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, svoltasi a Neumunster sul campo di gara tedesco.
Dopo il secondo posto di ieri, la belga è riuscita a imporsi nel contest odierno andando a precedere il connazionale Justin Verboomen: score di 84.015% per l’amazzone (in sella a Flambeau) e di 81.985% per il cavaliere (montante Djembe de Hus Old). Al terzo posto invece piazza la parziale sorpresa il portoghese Joao Pedro Moreira che con il suo Drosa Fuerst Kennedy Old si prende il gradino più basso del podio con 81.080%.
Resta fuori dalla zona più importante del contest, il padrone di casa Raphael Netz (Great Escape Camelot), che chiude al 4° posto con 80.940%, in una start list da 15 binomi partenti di cui nessuno italiano.
Si chiude qui quindi l’appuntamento con Neumunster, il circuito internazionale tornerà in calendario la prossima settimana con la tappa di Goteborg, in Svezia.