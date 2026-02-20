Equitazione: la danese Carina Cassøe Krüth si aggiudica il Grand Prix di dressage a Göteborg

Mezza sorpresa in terra svedese per la prima prova della nona tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, in corso di svolgimento a Göteborg.

A far saltare il banco infatti è stata la danese Carina Cassøe Krüth: amazzone solida, in sella al suo Heiline’s Danciera, capace di tirare fuori una ripresa da 74.044 % che le è valsa il primo posto.

Alle sue spalle, un po’ delusi per come è andata la gara, i padroni di casa Patrik Kittel (montante Touchdown) e Maria von Essen (col suo Invoice), rispettivamente in seconda e terza piazza avendo fatto segnare gli score di 73.565 % e 73.544 %.

Contest con 9 binomi al via, nessuno dei quali italiano. Domani si proseguirà nel programma con la gara di Freestyle, all’interno di Gothenburg Horse Show che poi domenica vedrà anche la prova di salto ostacoli per la FEI Jumping World Cup 2025-2026.