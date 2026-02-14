Equitazione: Verboomen vince nel Grand Prix di dressage in Coppa del Mondo a Neumunster

Justin Verboomen illumina il campo di gara di Neumunster. Il belga si è aggiudicato il Grand Prix di dressage della World Cup 2025-2026 – relativamente alla Western European League – nel contest inaugurale dell’ottava tappa del circuito.

Mettendo a referto una ripresa da 76.826%, in sella a Djembe de Hus Old, il belga ha preceduto tutta la concorrenza, con la connazionale Larissa Pauluis (montante Flambeau) al secondo posto con lo score di 74.196 %, e il padrone di casa tedesco Raphael Netz, terzo a 73.587% con il suo Great Escape Camelot.

Contest con 16 binomi partenti, fra cui nessuno rappresentante l’Italia. Domani si torna in gara per la gara di Freestyle, sempre all’interno del dressage ma in un specialità diversa.

Non sarà di scena invece domani il salto ostacoli in Europa, con la FEI Jumping World Cup 2025-2026, dal momento che ieri – negli Emirati Arabi Uniti – si è tenuta la prima tappa della Nations League, che ha visto la squadra italiana finire al 9° posto.