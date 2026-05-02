LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab Dosso

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana. L’appuntamento del week end in Africa mette in palio sei titoli ma soprattutto i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Nella prima giornata l’obiettivo principale sarà centrare subito la qualificazione: in ogni gara passeranno le prime due di ciascuna batteria più i due migliori tempi. Chi non dovesse riuscirci avrà una seconda possibilità domenica nel turno supplementare. L’Italia si presenta con cinque staffette: 4×100 maschile e femminile, 4×400 femminile, 4×100 mista e 4×400 mista.

La giornata si aprirà alle 14.05 italiane con la 4×100 mista, specialità giovane ma già molto interessante. Canada, Giamaica, Gran Bretagna e Stati Uniti partono con ambizioni importanti, mentre l’Italia cercherà un piazzamento utile non solo per Pechino 2027, ma anche per l’eventuale qualificazione all’Ultimate Championship di Budapest. Per gli azzurri sarà una gara da costruire soprattutto sui cambi e sulla capacità di restare agganciati alle migliori: entrare tra le prime sei complessive sarebbe un risultato di grande peso. Alle 14.30 toccherà alla 4×400 mista, una delle prove più competitive del programma. Gli Stati Uniti restano il riferimento, ma Belgio, Polonia, Gran Bretagna, Olanda e Spagna hanno tradizione e qualità per inserirsi nella lotta di vertice. L’Italia ha una storia importante in questa specialità, vinta ai World Relays del 2021, e arriva in Botswana con una formazione da verificare ma con margini interessanti. L’obiettivo realistico è centrare il pass mondiale, sfruttando una buona distribuzione delle frazioni e la solidità del gruppo.

Alle 15.05 spazio alla 4×100 femminile, una delle gare più attese in casa azzurra. La presenza di Zaynab Dosso, campionessa del mondo indoor dei 60 metri, dà peso tecnico e carisma a una squadra che può contare anche su atlete esperte come Dalia Kaddari, Alessia Pavese e Gloria Hooper. Stati Uniti, Giamaica, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Canada e Francia compongono un campo partenti durissimo, ma l’Italia ha qualità per giocarsi la qualificazione già al primo colpo. Molto passerà dalla pulizia dei cambi e dalla capacità di Dosso di trascinare il quartetto anche sul piano emotivo. Alle 15.30 sarà il momento della 4×100 maschile, gara dal fascino particolare per l’Italia, ancora legata al ricordo dell’oro olimpico di Tokyo e del successo ai World Relays 2021. Questa volta il quartetto azzurro si presenta in versione rinnovata, senza alcuni protagonisti storici, ma con Fausto Desalu a portare esperienza in un contesto di altissimo livello. Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Giamaica, Gran Bretagna, Brasile, Australia, Olanda e Botswana rendono la qualificazione tutt’altro che semplice. Per l’Italia sarà un test prezioso: l’obiettivo è restare dentro la gara con cambi sicuri, evitando sbavature che in una 4×100 possono costare carissime.

Alle 15.55 toccherà alla 4×400 femminile, forse una delle staffette italiane più interessanti in prospettiva. In assenza degli Stati Uniti, il quadro si apre, anche se Giamaica, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Francia e Canada restano avversarie di alto profilo. L’Italia può puntare a una squadra solida, costruita su regolarità e capacità di tenere nei finali di frazione. È una delle formazioni su cui lo staff azzurro ripone maggiore fiducia: conquistare subito il pass per Pechino sarebbe un segnale forte in vista del biennio che porterà anche verso Los Angeles 2028. La chiusura, alle 16.30, sarà dedicata alla 4×400 maschile, ma senza l’Italia al via. Gli azzurri proveranno a conquistare la qualificazione iridata attraverso le graduatorie del 2027. In Botswana, invece, riflettori puntati sui padroni di casa, campioni mondiali e sostenuti dal pubblico, ma anche su Sudafrica, Belgio, Gran Bretagna, Giamaica e Olanda. Sarà una gara di altissimo livello, con il Botswana pronto a trasformare il fattore campo in energia.

Per l’Italia la spedizione in Botswana ha anche un significato più ampio: è una squadra giovane, con diversi esordienti in Nazionale assoluta, pensata non solo per l’immediato ma anche per costruire il futuro. La missione è chiara: provare a qualificare più staffette possibile già nella prima giornata, sapendo che domenica ci sarà comunque una seconda chance. Gaborone non è l’ultima spiaggia, ma rappresenta un passaggio importante per capire a che punto è il movimento azzurro delle staffette e quali ambizioni potrà coltivare verso Pechino 2027, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le gare di staffetta in programma a Gaborone in Botswana, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.05. Buon divertimento!