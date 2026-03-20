Mondiali indoor atletica 2026: subito Diaz e Dallavalle a caccia di una medaglia!

Si preannuncia una prima giornata piuttosto intensa per la squadra azzurra impegnata ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si terranno presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia) fino a domenica 22 marzo. Attesi nel complesso 12 atleti italiani nel corso di questo day-1 in cui verranno assegnati i primi quattro titoli della rassegna iridata al coperto: salto in alto donne, getto del peso donne, salto triplo uomini e 60 metri uomini.

Oltre a queste gare si disputeranno le prime quattro prove dell’eptathlon (con Dario Dester come rappresentante azzurro) ed i turni preliminari di altre specialità. L’evento clou in casa Italia è però sicuramente la finale secca del triplo, con il campione mondiale indoor in carica Andy Diaz e l’argento iridato di Tokyo 2025 Andrea Dallavalle che hanno le carte in regola per giocarsi un posto sul podio in un contesto competitivo ma privo di veri e propri spauracchi.

Obiettivo finale proibitivo sulla carta nei 60 metri per Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli, che cercheranno di scendere sotto i 6.60 e accedere perlomeno alle semifinali, mentre per quanto riguarda i big l’uomo da battere sembra lo statunitense Jordan Anthony (world lead con 6.43) con diverse alternative di lusso come l’altro americano Trayvon Bromell, il britannico Jeremiah Azu ed i giamaicani Ackeem Blake, Kishane Thompson e Bryan Levell.

Batterie in mattinata sul fronte italiano anche per Alessandra Bonora nei 400, Eloisa Coiro e Laura Pellicoro negli 800, mentre nel pomeriggio toccherà ai turni preliminari dei 1500 metri con Marta Zenoni, Ludovica Cavalli (al femminile), Pietro Arese e Federico Riva (al maschile) che inseguono il pass per la finale di domenica. Riflettori puntati nel salto in alto sull’ucraina primatista del mondo Yaroslava Mahuchikh, che mette nel mirino il secondo sigillo della carriera ai Mondiali indoor dopo il trionfo a Belgrado nel 2022.