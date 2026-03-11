Dove vedere in tv Italia-Messico, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Se Italia-USA è la sfida ai big, Italia-Messico al World Baseball Classic 2026 è sempre una sfida d’altissimo profilo, ma che nei fatti, prescindendo totalmente dal confronto con la squadra a stelle e strisce, vale la qualificazione ai quarti di finale senza se e senza ma. L’appuntamento è in programma a mezzanotte, e mai più o:oo fu tanto atteso negli ultimi tre anni.

Le sfide precedenti al Classic sono state due e, curiosamente ma non troppo, è l’Italia che vinse quei due confronti nel 2013 e 2017. Due vere e proprie battaglie, finite 6-5 in un caso e 10-9 nell’altro, con la sfida del 2017 tenutasi a Zapopan. Non bastò mai agli azzurri per passare il girone, ma stavolta in palio c’è proprio quell’aspetto al Daikin Park di Houston. Randy Arozarena ha già fatto parlare di sé per le questioni con Cal Raleigh durante USA-Messico, ma intanto è lui tra gli uomini da tenere maggiormente a bada. E chissà cosa Francisco Cervelli pianificherà per togliere fiato a tutti i battitori messicani.

Il match tra Italia e Messico del World Baseball Classic si terrà nella notte italiana tra mercoledì 11 e giovedì 12 alle ore 0:00 (a mezzanotte, in sostanza). Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Max (206), nonché in diretta streaming su RaiPlay, RaiPlay Sport 1, SkyGo e Now; su RaiSport diretta dall’inizio alle 0:50 e poi differita dalle 3:00. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-MESSICO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026 OGGI

Girone B (Houston, USA)

Giovedì 12 marzo

Ore 0:00 Italia-Messico – Diretta tv su RaiSport (fino alle 0:50, poi differita dalle 3:00) e Sky Sport Max (canale 206)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport