World Baseball Classic, definito il pitcher dell’Italia per gli USA: una stella da All Star Game!

Stanotte (ore 02.00) l’Italia scenderà sul diamante per disputare la terza partita del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo aver sconfitto il Brasile e la Gran Bretagna, la nostra Nazionale affronterà gli USA nella sfida di lusso per eccellenza, fronteggiando i maestri di questo sport a livello globale. I ragazzi di Francisco Cervelli andranno a caccia della grande impresa, per poi concentrarsi verso il confronto con il Messico, fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Alla vigilia del confronto, è stato svelato il pitcher dell’Italia: il lanciatore partente della nostra Nazionale sarà Michael Clifton Lorenzen. Il 34enne è un talento della MLB (ha debuttato nel massimo campionato statunitense, nei fatti il più importante al mondo, addirittura nel 2015) e attualmente milita tra le fila dei Colorado Rockies, dopo aver indossato anche le casacche di Cincinnati Reds, Los Angeles Angels, Detroit Tigers, Philadelphia Phillies, Texas Rangers e Kansas City Royals.

Stiamo parlando di un vero e proprio fuoriclasse, visto che nel 2023 venne convocato per il sempre prestigioso All-Star Game. Gli USA hanno invece selezionato Nolan McLean, 24enne che ha debuttato in MLB lo scorso anno e che attualmente è un punto di riferimento dei New York Mets. Chi riuscirà a fare meglio sul monte e ad agevolare il lavoro dei compagni di squadra? In che situazione di punteggio ci si troverà quando Lorenzen e McLean avranno terminato la loro fatica? Lo scopriremo nel cuore della notte.