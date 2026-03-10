World Baseball Classic 2026: USA vittoriosi sul Messico nel big match, s’impongono Porto Rico e Venezuela

Finisce una nottata di estremo interesse per quanto riguarda il World Baseball Classic 2026: andava infatti in scena il big match tra USA e Messico, che pur decidendosi a favore degli americani non risolve ancora nulla in tema di classifica. Di fatto, il ruolo di “supervisore” della situazione spetta a un altro team, ed è quello dell’Italia, che sfiderà prima l’una e poi l’altra selezione nell’arco delle prossime due notti al Daikin Park.

Nei fatti, oltre che della partita in cui Paul Skenes si traveste da lanciatore vincente, questa è la sfida in cui il terzo inning spacca la situazione, e forse decide anche la vetta del girone B. Due fuoricampo, di Aaron Judge da due punti e di Roman Anthony da tre, nel quinto inning mettono a soqquadro l’incontro a favore della squadra a stelle e strisce. Il Messico cerca la rimonta con un solo homer di Jarren Duran nella sesta ripresa e un singolo di Joey Menenses nella stessa, poi è lo stesso Duran ha ripetere quel tipo di fuoricampo nell’ottavo inning, ma il rientro non si completa.

Nel girone A Porto Rico si prende il 4-1 con annesso primato del girone A su Cuba, che ora per essere sicura di andare avanti deve battere il Canada. Decisivo il secondo inning con doppio da tre punti, fondamentalmente a basi piene in sostanza, di Maldonado. Quel 3-0 diventa 4-0 con volata di sacrificio di Cortes che porta a segno Ramos nel quinto inning. Cuba si riscuote nel sesto con Alfredo Despaigne che approfitta anche di un errore di tiro di Ramos per mandare a realizzare Martinez, ma nelle altre tre riprese non c’è verso di far molto.

Vittoria del Venezuela per 4-0 su Nicaragua, il che ha un solo effetto: tutto il girone D verrà deciso dallo scontro diretto per il primo posto tra venezuelani e Repubblica Dominicana. La superstar è Ronald Acuna con un solo homer e un singolo nel terzo e quinto inning rispettivamente; ad aprire ci pensa Chuorio con la volata di sacrificio della ripresa d’apertura, chiude nella sesta Abreu alla stessa maniera.