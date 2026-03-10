World Baseball Classic 2026: il Giappone chiude il girone C a punteggio pieno. Battuta la Repubblica Ceca

Rispettando chiaramente i favori del pronostico, il Giappone ha vinto la sfida contro la Repubblica Ceca nell’ultima partita prevista per quest’oggi nel raggruppamento C al World Baseball Classic 2026. Tra le mura amiche di Tokyo la squadra di casa si è imposta con il largo punteggio di 9-0, concedendo appena due valide agli avversari, rimasti a quota zero nel computo dei punti.

Tuttavia il tabellino è rimasto bloccato per sette, interminabili, riprese. Solo all’ottava infatti i padroni di casa hanno tolto le sterzature, confezionando un big inning in cui hanno messo a referto tutti e nove i sigilli della disputa.

Ad aprire le danze è stato un doppio di Kenya Wakatsuki, preludio di un fuoricampo da tre messo a referto da Ukyo Shuto e della base su ball di Shugo Maki che vale lo 0-5. A prendere definitivamente il largo è invece un super colpo di Munetaka Murakami, autore del Grand Slam che ha chiuso definitivamente i conti.

Dopo quattro match i giocatori del Sol Levante sono rimasti gli unici imbattuti del girone, staccato così il pass per la fase successiva insieme alla Corea del Sud. Ricordiamo che questa notte, a partire dalle 2:00, si svolgerà l’attesissima Italia-Stati Uniti, match valido per il raggruppamento B in scena ad Houston.