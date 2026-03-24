Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami, prestigioso torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Dopo aver superato Aoyama/Eikeri e Nicholls/Mihalikova in due set, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 saranno attese da un incrocio decisamente probante contro la sesta testa di serie del seeding.

Le azzurre sono reduci dalla semifinale persa al WTA 1000 di Indian Wells e sperano di farsi strada nel secondo appuntamento consecutivo in terra americana. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo alle ore 18.00 italiane: sarà l’incontro che aprirà il programma sul Grandstand, dunque ci attende un tardo pomeriggio in compagnia delle italiane, salvo eventuali ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, quarto di finale del WTA 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-MUHAMMAD/ROUTLIFFE

Mercoledì 25 marzo

Ore 18.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Asia Muhammad/Erin Routliffe – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Plus

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MUHAMMAD/ROUTLIFFE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201)/Sky Sport Tennis (canale 203)/Sky Sport Plus (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati; supertennis.tv, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.