Ambesi: “Nessuno parla più della sospensione di Sinner, salvo qualche minorato. Insegue un record di Djokovic e Nadal”

Nella puntata oderna di TennisMania relativa all’ATP Masters 1000 di Miami, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei precedenti tra Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen e della possibilità di vincere il terzo Masters 1000 consecutivo per l’azzurro.

L’avversario dell’italiano negli ottavi di finale sarà lo statunitense Alex Michelsen: “Ci sono due precedenti: il 3-0 agli US Open nel 2024 fu netto, mentre la prima partita un po’ più lottata. L’aura di Sinner credo sia maggiore rispetto a quella di Alcaraz. Nel tempo la sua destrezza in determinate situazioni a rete ha fatto la differenza: adesso è assolutamente a suo agio quando viene chiamato lì. Ha vinto certi punti contro Moutet, che è uno specialista“.

Sinner non ha scarti nel ranking ATP perché lo scorso anno ha dovuto saltare il torneo in maniera obbligata: “Sono passati 14 mesi dalla sospensione di Sinner, ormai non ne parla più nessuno, salvo qualche minorato sui social. Ormai non ne parla più nessuno perché era il niente. Non sarà una macchia, perché è un incidente che nessuno più ricorda“.

L’azzurro aggiornerebbe diverse statistiche nel caso in cui riuscisse a trionfare in Florida: “Sinner insegue il terzo Masters 1000 di fila, ce l’hanno fatta Djokovic e Nadal. Per me a Montecarlo andrebbe per provare a vincerne quattro di fila. Zverev ha vinto un 1000 più di Sinner in carriera, i due potrebbero ritrovarsi in semifinale“.