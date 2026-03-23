Sara Errani e Jasmine Paolini piegano Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls a Miami! Quarti di finale centrati

Missione compiuta per Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate quest’oggi negli ottavi di finale del doppio femminile del WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida le campionesse olimpiche affrontavano la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

Ci si chiedeva quale sarebbe stata la versione delle due azzurre e la risposta è stata estremamente positiva. Errani e Paolini si sono imposte in 1 ora e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-4 6-4, facendo la differenza nei momenti decisivi del confronto. Con questo risultato, le tenniste nostrane hanno centrato l’obiettivo dei quarti di finale dove giocheranno contro chi la spunterà tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe (n.6 del seeding).

Nel primo set il solito festival del break ha sorriso alle giocatrici italiane, decisamente più abili a districarsi nelle difficoltà dei turni al servizio, avendo la lucidità necessaria per prendere il largo. Il 5-2, con doppio break di margine, ha consentito a Jasmine e Sarita di concedere un parziale contro-break alle rivali, prima di mandare i titoli di coda nel decimo game con grande autorevolezza, salvando però due palle del contro-break “definitivo”.

Nel secondo set Errani e Paolini sono state costrette a salvare ben quattro palle break di fila, risalendo la corrente dallo 0-40. Il doppio tricolore si è trovato nuovamente spalle al muro nell’ottavo gioco, replicando la medesima esperienza e nel momento decisivo però ha piazzato il colpo. Nel nono gioco, infatti, alla prima opportunità le due azzurre sono riuscite a strappare il servizio alle rivali. Il break si è rivelato decisivo per conquistare il successo sul 6-4.