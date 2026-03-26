Del Potro indica la strada: “Così i giovani possono battere Alcaraz e Sinner”

Il circuito ATP vive una fase chiaramente contraddistinta dal dominio assoluto dei due fenomeni. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rare eccezioni a parte, arrivano sempre in fondo nei tornei in cui partecipano e vantano un gap significativo nei confronti dei più diretti rivali. Juan Martin Del Potro, ex grande giocatore argentino, si è espresso sul tema e ha indicato la strada da seguire per provare a battere lo spagnolo e l’italiano.

L’argentino, in un’intervista ad AFP, ha affermato: “Durante l’era dei Big 3, pochissimi sono riusciti a vincere oltre a loro. E oggi credo che in pochi possano battere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: hanno conquistato gli ultimi nove Slam e sembrano un gradino sopra gli altri“.

Il ricordo delle sconfitte che hanno preceduto i successi con i big: “Prima di battere Roger Federer per la prima volta, ho perso sei volte contro di lui. Lo stesso contro Rafael Nadal e Novak Djokovic. Devi affrontarli, perdere più volte e, a poco a poco, imparare a capirli e acquisire fiducia“.

Il ricordo dell’unico Slam vinto in carriera: “Ho realizzato un sogno d’infanzia battendo Federer in finale. Aveva vinto il torneo per cinque anni consecutivi e tutti si aspettavano il sesto. Io arrivai a 20 anni e interruppi quella serie: ha cambiato la mia carriera e la mia vita“.