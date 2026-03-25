Quando giocano Errani/Paolini la semifinale a Miami: orario, avversarie, tv, streaming

I Miami Paribas Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno le teste di serie numero 1, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, disputare il penultimo atto del tabellone di doppio femminile contro le vincenti del match tra Shuai Zhang ed Elise Mertens e Jessica Pegula e Storm Hunter.

Le semifinali di doppio femminile, che vedranno protagoniste anche le tenniste italiane, si disputeranno venerdì 27 marzo, giornata in cui si giocheranno anche le semifinali di doppio maschile e le semifinali di singolare maschile. Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco e non si conoscono campo ed ora del match delle azzurre.

La sfida che vedrà protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani nelle semifinali di doppio del WTA 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO WTA 1000 MIAMI 2026

Venerdì 27 marzo

Campo ed orario da definire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1) – vincente Shuai Zhang/Elise Mertens (Cina/Belgio, 4) – Jessica Pegula/Storm Hunter (Stati Uniti/Australia) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA WTA 1000 MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.