Cricket, l’India vince la Coppa del Mondo T20 nella bolgia del Modi Stadium. Nuova Zelanda travolta

La finale della Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, andata in scena in India e Sri Lanka, premia i padroni di casa: allo Narendra Modi Stadium di Ahmedabad, infatti, l’India supera nettamente la Nuova Zelanda, battuta per 96 runs con lo score di 255/5 (20.0)-159 (19.0).

La Nuova Zelanda vince il sorteggio e sceglie di lanciare: l’India, però, risponde con il miglior innings d’attacco messo in mostra in tutta la rassegna iridata, superiore per qualità anche a quello della semifinale contro l’Inghilterra. I padroni di casa completano l’azione offensiva, cadono solo 5 wickets, ed i 20 overs previsti si chiudono con un run rate di 12.75, a quota 255 runs.

Il compito della Nuova Zelanda è a dir poco proibitivo: sostenuti dal pubblico di casa, gli indiani contengono l’attacco neozelandese, scavando un solco che appare praticamente sin da subito incolmabile. Il run rate degli oceanici è lontanissimo da quello degli asiatici, inoltre, i 10 wickets cadono e portano alla conclusione con un leggero anticipo dell’innings d’attacco, che finisce dopo 19.0 overs, con 6 palle ancora a disposizione, con un run rate di 8.37, per complessive 159 runs, ben 96 in meno dell’India, che festeggia così il titolo iridato.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Fase ad eliminazione diretta

Semifinali

Sudafrica-Nuova Zelanda 169/8 (20.0)-173/1 (12.5) La Nuova Zelanda vince per 9 wickets

India-Inghilterra 253/7 (20.0)-246/7 (20.0) L’India vince per 7 runs

Finale

India-Nuova Zelanda 255/5 (20.0)-159 (19.0) L’India vince per 96 runs