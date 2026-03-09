Cricket, bilancio positivo per l’Italia alla prima esperienza in Coppa del Mondo T20

L’Italia del cricket ha chiuso con un successo e tre sconfitte la propria avventura iridata: per la prima volta gli azzurri hanno preso parte alla fase finale della Coppa del Mondo T20, format che sarà olimpico a Los Angeles 2028, e non può che essere soddisfatta di quanto fatto in India.

Gli azzurri, pagato lo scotto dell’emozione all’esordio, dove sono stati battuti nettamente dalla Scozia, si sono poi riscattati battendo il Nepal, che aveva impensierito l’Inghilterra all’esordio e che supererà proprio gli scozzesi, restando però alle spalle degli italiani in classifica per il Net Run Rate.

Secondo pronostico, poi, le battute d’arresto contro Inghilterra ed Indie Occidentali: la resa degli azzurri è stata comunque onorevole contro due squadre che si sarebbero giocate poi, rispettivamente, le semifinali ed il Super 8, facendo parte dell’élite mondiale.

Questa esperienza darà ulteriore spinta al movimento azzurro, anche se ovviamente la qualificazione olimpica è praticamente impossibile, essendo solo sei i posti a disposizione per Los Angeles 2028 e, probabilmente, uno solo di essi sarà riservato all’Europa.