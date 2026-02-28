Cricket, il Pakistan batte lo Sri Lanka ai Mondiali T20: la Nuova Zelanda approda in semifinale

L’ottava giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, decreta il nome della terza semifinalista: il Pakistan batte lo Sri Lanka per 5 runs, imponendosi con lo score di 212/8 (20.0)-207/6 (20.0), ma a far festa è la Nuova Zelanda, che grazie ad un miglior Net Run Rate rispetto ai pakistani approda al penultimo atto della rassegna iridata.

Lo Sri Lanka, già eliminato, vende carissima la pelle a Kandy, davanti al pubblico di casa: dopo aver vinto il sorteggio i cingalesi scelgono di lanciare. L’innings d’attacco degli avversari, però è di pregevole fattura: al Pakistan serve una larga vittoria per accedere alle semifinali e ribaltare in proprio favore il net run rate, ed i 20 overs si chiudono con l’ottimo score di 212 runs.

I padroni di casa, però, non stanno a guardare, e replicano colpo su colpo, rendendo così vano lo sforzo del Pakistan di provare ad arpionare la semifinale: lo Sri Lanka prova addirittura a vincere il match, approfittando dello scoramento degli avversari, che vedono svanire il sogno del passaggio del turno. I cingalesi con le prime 4 palle dell’ultimo over ottengono 22 runs e si portano a quota 207 runs, a -6 dalla vittoria, ma le ultime due palle sono favorevoli al Pakistan, che saluta così la rassegna iridata con una vittoria.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Sri Lanka-Pakistan 207/6 (20.0)-212/8 (20.0) Il Pakistan vince per 5 runs

Classifiche

Gruppo 1

Sudafrica 4 punti (2 partite) Qualificato alle semifinali

Indie Occidentali 2 (2)

India 2 (2)

Zimbabwe 0 (2)

Gruppo 2

Inghilterra 6 Qualificata alle semifinali

Nuova Zelanda 3 (Net Run Rate +1.390) Qualificata alle semifinali

Pakistan 3 (Net Run Rate -0.123)

Sri Lanka 0