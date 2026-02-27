Cricket, l’Inghilterra supera anche la Nuova Zelanda ai Mondiali T20

La settima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, lascia ancora aperta la lotta a distanza per le semifinali tra Nuova Zelanda e Pakistan: gli oceanici cedono all’Inghilterra, che si impone per 4 wickets, con lo score di 161/6 (19.3)-159/7 (20.0), e domani gli asiatici potranno staccare il pass per l’ultimo atto, ma per farlo dovranno battere nettamente lo Sri Lanka, per ribaltare in proprio favore il Net Run Rate rispetto ai neozelandesi.

Match molto equilibrato quello odierno: la Nuova Zelanda vince il sorteggio e sceglie di battere. Gli oceanici producono un buon innings d’attacco, concluso dopo i 20 overs previsti con un run rate di 7.95, per un totale di 159 runs, con 7 wickets caduti.

L’innings offensivo dell’Inghilterra non è esaltante, con il run rate che oscilla sempre attorno al valore ottenuto dai neozelandesi. La gara si fa sempre più equilibrata e si decide all’ultimo over: gli inglesi la spuntano dopo 19.3 overs, con sole 3 palle ancora a disposizione, raggiungendo quota 161 runs con 6 wickets caduti.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Inghilterra-Nuova Zelanda 161/6 (19.3)-159/7 (20.0) L’Inghilterra vince per 4 wickets

Classifiche

Gruppo 1

Sudafrica 4 punti (2 partite) Qualificato alle semifinali

Indie Occidentali 2 (2)

India 2 (2)

Zimbabwe 0 (2)

Gruppo 2

Inghilterra 6 (3) Qualificata alle semifinali

Nuova Zelanda 3 (3)

Pakistan 1 (2)

Sri Lanka 0 (2)