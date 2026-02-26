Cricket, Gianfranco Ravà nominato commissario straordinario della federazione

La Federazione Cricket Italiana è stata commissariata in seguito alle dimissioni di sei consiglieri, che hanno portato al blocco degli organi deliberativi, i quali dovranno essere ricostituiti entro sei mesi, ovvero la durata massima del commissariamento.

Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha ratificato la nomina di Gianfranco Ravà quale Commissario Straordinario, il quale dovrà, assunti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale, porre in essere gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione.

Il Commissario, assieme al Vice Commissario, individuato nella persona di Vincenzo Parrinello, dovrà, una volta svolti tutti gli adempimenti necessari, condurre la Federazione verso la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva.