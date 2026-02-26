Cricket, il Sudafrica è la seconda semifinalista dei Mondiali T20. Eliminato lo Zimbabwe

La sesta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, designa la seconda semifinalista: il Sudafrica raggiunge l’Inghilterra al penultimo atto, mentre lo Zimbabwe viene aritmeticamente eliminato.

Il Sudafrica supera le Indie Occidentali con il punteggio di 177/1 (16.1)-176/8 (20.0), imponendosi per 9 wickets e staccando il pass per le semifinali. Le Indie Occidentali chiudono l’innings d’attacco a quota 176 runs, ma la prestazione del Sudafrica è superlativa, raggiungendo quota 177 dopo 16.1 dei 20 overs, con 23 palle ancora a disposizione, quando era caduto un solo wicket.

L’India padrona di casa resta in corsa per la fase finale del torneo liquidando lo Zimbabwe con lo score di 256/4 (20.0)-184/6 (20.0), portando a casa il successo per 72 runs. L’India porta a completamento un superbo innings d’attacco, chiuso a quota 256 runs, e la pur buona risposta dello Zimbabwe, che si ferma a 184, non basta per mettere in discussione il risultato.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Indie Occidentali-Sudafrica 176/8 (20.0)-177/1 (16.1) Il Sudafrica vince per 9 wickets

India-Zimbabwe 256/4 (20.0)-184/6 (20.0) L’India vince per 72 runs

Classifiche

Gruppo 1

Sudafrica 4 punti (2 partite) Qualificato alle semifinali

Indie Occidentali 2 (2)

India 2 (2)

Zimbabwe 0 (2)

Gruppo 2

Inghilterra 4 (2) Qualificata alle semifinali

Nuova Zelanda 3 (2)

Pakistan 1 (2)

Sri Lanka 0 (2)