Cricket, la Nuova Zelanda elimina lo Sri Lanka e si avvicina alle semifinali dei Mondiali T20

La quinta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette un altro verdetto: lo Sri Lanka è aritmeticamente eliminato della rassegna iridata. Nel match del Gruppo 2, infatti, giocato a Colombo, i padroni di casa cingalesi cedono con lo score di 107/8 (20.0)-168/7 (20.0) alla Nuova Zelanda, che si impone per 61 runs e si avvicina alle semifinali.

Lo Sri Lanka vince il sorteggio e decide di lanciare: l’innings d’attacco della Nuova Zelanda, però, è di ottima fattura, con gli oceanici che mantengono un run rate di 8.40 lungo i 20 overs, chiudendo a quota 168 runs, dato che lo Sri Lanka riesce a far cadere solo 7 wickets.

Anche i padroni di casa cingalesi riescono a portare fino in fondo l’innings d’attacco, dato che cadono 8 wickets nel corso dei 20 overs, ma il run rate dello Sri Lanka è sensibilmente più basso rispetto a quello degli avversari, e si ferma a 5.35, con la conclusione che arriva a quota 107 runs.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Sri Lanka-Nuova Zelanda 107/8 (20.0)-168/7 (20.0) La Nuova Zelanda vince per 61 runs

Classifiche

Gruppo 1

Indie Occidentali 2 punti (1 partita)

Sudafrica 2 (1)

India 0 (1)

Zimbabwe 0 (1)

Gruppo 2

Inghilterra 4 (2) Qualificata alle semifinali

Nuova Zelanda 3 (2)

Pakistan 1 (2)

Sri Lanka 0 (2)