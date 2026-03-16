Courier: ” Medvedev sta lavorando per essere più aggressivo. Il russo è migliorato negli ultimi mesi”

Il torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, al primo successo in California. A destare grande scalpore è stata però la prova con cui Daniil Medvedev ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale imponendosi in due set.

Jim Courier si è detto molto sorpreso dalla prestazione offerta in semifinale da Daniil Medvedev che ha eliminato Carlos Alcaraz: “Sapevo che avrebbe giocato così fin dall’inizio della partita, ma non pensavo che ci sarebbe riuscito così bene. Non ha sbagliato nulla“.

L’ex numero 1 del mondo e quattro volte vincitore di tornei del Grande Slam, oggi commentatore per Tennis Channel, ha condiviso le sue impressioni dopo quella che è stata una vera dimostrazione di forza da parte del russo.

L’analisi della partita e dei miglioramenti del russo: “È stato incredibile. Ha già vinto due tornei quest’anno. E credo che stia giocando meglio che mai. Sono rimasto sorpreso soprattutto dalla sua aggressività. Sapevo che avrebbe giocato così fin dall’inizio della partita, ma non pensavo che ci sarebbe riuscito così a lungo. Giocava in modo aggressivo e senza commettere errori, ed era complicato affrontarlo. Lui è migliorato molto negli ultimi sei mesi. Sta lavorando per essere più aggressivo, soprattutto con il dritto. Lo si è visto bene in questa partita, è stato davvero efficace“.