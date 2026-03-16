Puppo: “Ieri in un momento abbiamo visto il vero Sinner e come può giocare. Sta aspettando la terra”

Jannik Sinner ha battuto in due set Daniil Medvedev per 7-6 7-6 nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il primo titolo della stagione. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Guardando la partita pensavo che Sinner riuscisse ad evitare il tie-break nel primo set, perché soprattutto negli ultimi tre o quattro game Medvedev non lo stava mettendo in difficoltà nei turni di servizio. Comunque una grande qualità che è tornata del russo è quella di giocare molto bene i punti importanti sulla sua battuta, mentre in risposta non ha avuto grandi chance contro Jannik. Ieri Medvedev è stato abbastanza continuo al servizio, però è stato proprio quell’aspetto forse a fare la differenza, perché Sinner è stato praticamente ingiocabile nei turni di battuta. È stata una partita davvero sul filo, c’è poco da dire“, dichiara Puppo.

“L’azzurro è stato bravo nel primo set, poi anche nel secondo avevo la sensazione che potesse finire prima del tie-break, però è tutto merito di Medvedev che ha giocato forse una delle sue migliori partite di sempre. Bastava un punto, e forse girava il match. Sicuramente il cemento è la sua superficie preferita, ma penso che contro Sinner il 3 su 5 possa avvantaggiare ulteriormente l’italiano, mentre 2 su 3 forse era la sua grande occasione per infilare questa doppietta Alcaraz-Sinner. Ha sicuramente tantissima fiducia, ma dopo Miami arriva la terra, che è il momento che a mio parere sta aspettando Jannik“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sul livello di gioco espresso nella fase finale della partita dal numero 2 al mondo: “Il vero Sinner, quello che lui non ci fa vedere così tanto, è quello del tie-break del secondo set. Lui può giocare così. Lì ha avuto una reazione spaventosa, dopo che ha commesso quel doppio fallo andando sotto 4-0, ma Jannik i colpi li può tirare come abbiamo visto in quel tie-break. Il problema è che se lo fai a larghi tratti, come magari sta cercando di non fare più Fonseca, la partita comunque non è detto che vada nella tua direzione. Quando sali di livello devi provare a gestire il gioco ed il punteggio in un certo modo. Poi magari trovi un avversario come il miglior Alcaraz e fa quella cosa lì, ma anche Sinner è in grado di farla. Dipende anche dal contesto in cui giochi, ieri c’era molto caldo“.

“A livello fisico ho visto un Sinner in crescendo. Nelle ultime partite ha dovuto giocare ad orari non ideali, c’era caldo, quindi può dare l’idea di essere un pochino più tirato, ma sinceramente io l’ho visto bene. Il miglior Sinner di questo 2026“, il commento di Puppo sulla condizione fisica evidenziata dall’altoatesino nel corso del torneo in California.

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