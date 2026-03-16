Lorenzo Musetti, ora la priorità è ritrovare la piena efficienza fisica in vista della stagione sulla terra rossa

Sfruttare un appuntamento di prestigio come test agonistico di alto livello per preparare nel migliore dei modi l’inizio della cruciale stagione sulla terra rossa. Questo può e deve rappresentare l’obiettivo principale di Lorenzo Musetti in vista del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione.

La finale raggiunta ad Hong Kong all’inizio dell’anno, match perso contro il kazako Bublik, ha consegnato al toscano il miglior risultato della carriera con la quinta posizione del ranking e lo splendido Australian Open ha rappresentato la perfetta legittimazione del traguardo raggiunto.

La sfortuna è tornata però a colpire nel momento topico del primo Slam della stagione. L’infortunio subito nel match dei quarti di finale giocato a Melbourne contro Novak Djokovic ha infatti costretto il toscano al ritiro quando conduceva due set a zero nei confronti del serbo.

L’inevitabile stop ha imposto a Musetti la rinuncia alla tournée sudamericana e al torneo di Acapulco. Nel match di rientro ad Indian Wells l’italiano ha ceduto in due set contro l’ungherese Marton Fucsovics confermando di essere ancora lontano dalla miglior condizione.

Il lavoro in allenamento diventa ora fondamentale in vista di una fase decisiva dell’annata. L’inizio della stagione sulla terra battuta porta in dote un cospicuo tesoretto di punti da dover difendere per confermarsi ai massimi livelli. La finale di Montecarlo, le semifinali raggiunte a Roma, Madrid e Parigi hanno certificato la crescita esponenziale di Lorenzo Musetti nel 2025: confermarli e, dove possibile, migliorarli rappresenta la strada privilegiata per puntare ancora più in alto.