Novara ruggisce in rimonta, Tolok serve il trentello e Chieri si arrende: Zanzare in semifinale scudetto

Novara si è qualificata alle semifinali scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie contro Chieri: dopo essersi imposte per 3-1 nel match disputato tre giorni fa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, le Zanzare hanno avuto la meglio al tie-break in occasione di gara-2 e possono così proseguire la propria avventura nei playoff che assegnano il tricolore.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono riuscite a rialzare la testa dopo aver perso secondo e terzo set, recuperando lo svantaggio e poi facendo festa in trasferta per 3-2 (25-20; 22-25; 21-25; 25-18; 18-16), meritandosi così l’attesissimo duello con Conegliano: la serie al meglio delle cinque partite contro le Campionesse d’Italia sarà durissima, ma le rosablù hanno tutte le carte in regola per provare a impensierire la corazzata veneta.

Avanti per 6-1 nella frazione decisiva, Novara ha subita la rimonta da parte di Chieri e si è trovata sotta per 13-12, ma si è ricomposta nel momento più difficile e ha chiuso la contesa al quarto match-point avuto a disposizione nell’intenso testa a testa ai vantaggi. La bomber Tatiana Tolok ha dettato legge, mettendo a segno 33 punti e facendo la differenza in lungo e in largo. Sugli scudi anche la centrale Sara Bonifacio (13 punti, 4 muri) e la schiacciatrice Mayu Ishikawa (11).

La regista Carlotta Cambi si è affidata anche ai martelli Britt Herbots (7) e Lina Alsmeier (3), 5 punti per la centrale Indy Baijens. A Chieri, che ora si concentrerà sulla semifinale di CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza), non sono bastate le prestazioni toniche delle attaccanti Stella Nervini (22 punti) e Anett Németh (25), in doppia cifra anche Laura Kunzler (11).