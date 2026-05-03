Volley femminile, i premi individuali della Champions League 2026: miglior allenatore italiano, consolazione per Conegliano

Il VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2026 di volley femminile, sconfiggendo l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 nella finale andata in scena alla Ulker Sport and Event Arena di Istanbul. La corazzata turca si è imposta nel derby di fronte al proprio pubblico, dopo che in semifinale aveva rimontato Conegliano da 0-2 e 17-22: festa grande per le padrone di casa, che hanno così completato la stagione perfetta dopo aver conquistato lo scudetto e la Coppa di Turchia.

Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). La miglior giocatrice del torneo (MVP) è la serba Tijana Boskovic: la bomber del VakifBank ha letteralmente fatto la differenza nella Final Four, brillando anche nei testa a testa con Isabelle Haak e Magdalena Stysiak. La balcanica ha chiaramente ricevuto anche la palma di miglior opposto, poi sorridono anche le sue compagne di squadra Marina Markova (schiacciatrice) e Zehra Gunes (centrale).

Giovanni Guidetti è stato nominato miglior allenatore e questa volta non ci sono polemiche: lo scorso anno era stato incoronato nonostante il suo VakifBank avesse chiuso al quarto posto, questa volta il riconoscimento è sacrosanto per il tecnico delle Campionesse d’Europa. Parziale consolazione per Conegliano, che ha dovuto abdicare ed è salita sul terzo gradino del podio: Joanna Wolosz è la miglior palleggiatrice del torneo.

Tre riconoscimenti per l’Eczacibasi: Sinead Jack-Kisal come miglior centrale, Ebrar Karakurt come miglior schiacciatrice, Simge Akoz come miglior libero. Di seguito i premi individuali e il sestetto ideale della Champions League 2026 di volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2026

MIGLIOR GIOCATRICE (MVP): Tijana Boskovic (VakifBank Istanbul)

MIGLIOR PALLEGGIATRICE: Joanna Wolosz (Conegliano)

MIGLIOR OPPOSTO: Tijana Boskovic (VakifBank Istanbul)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #1: Marina Markova (VakifBank Istanbul)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #2: Ebrar Karakurt (Eczacibasi Istanbul)

MIGLIOR CENTRALE #1: Zehra Gunes (VakifBank Istanbul)

MIGLIOR CENTRALE #2: Sinead Jack-Kisal (Eczacibasi Istanbul)

MIGLIOR LIBERO: Simge Akoz (Eczacibasi Istanbul)

MIGLIOR ALLENATORE: Giovanni Guidetti (VakifBank Istanbul)